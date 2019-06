GIESSEN-OUDEKERK • Acht dappere mannen zijn vrijdagavond om 20:00 uur een paal op de Giessen op gegaan.

Bij Olt Ghiessen zullen ze -dat is in elk geval de bedoeling- 24 uur blijven zitten voor het goede doel. Of beter gezegd goede doelen, want alle deelnemers hebben een eigen project uitgekozen dat ze financieel willen steunen.



Paalzitten in Giessen-Oudekerk gaat zo beginnen. De eerste vier deelnemers worden naar hun (zit)plaats gebracht. #hetkontakt pic.twitter.com/lwv52Xr4mg — Rick den Besten (@RickdenBesten) June 28, 2019



Naast een pijnlijk zitvlak wordt de hitte ongetwijfeld de grootste tegenstander van de paalzitters. Voor zaterdag worden tropische temperaturen voorspeld. EHBO'ers zullen de paalzitters om die reden extra in de gaten houden.

Tijdens het paalzitten zijn er voor de toeschouwers diverse activiteiten, waaronder bingo, rad van avontuur, quiz, ontbijt, kinderdisco en schminken.