College peilt meningen over woningbouw in Molenlanden

MOLENLANDEN • Een avond de mening peilen van raadsleden en inwoners over woningbouw in Molenlanden; dat stond donderdag tijdens een collegeavond in dorpshuis De Spil te Bleskensgraaf op het programma.

Dat de belangstelling voor dit onderwerp groot is, bleek wel uit het feit dat de zaal helemaal vol zat. Met de aantekening dat het voorstel van burgemeester en wethouders om een rem op de woningbouwplannen in Ottoland te zetten een groot aantal inwoners van dit dorp naar De Spil trok.

"Wij willen versnellen", onderstreepte wethouder Arco Bikker de ambitie van het Molenlandse college om vaart te zetten achter de woningbouwplannen. "Vanuit de crisisjaren hebben we niet voldoende geschakeld naar de hoogconjunctuur die we nu meemaken. We willen in de toekomst die pieken en dalen beter opvangen met een gelijkmatig woningbouwprogramma."

Bestemmingsplannen

Hij vertelde daarnaast dat in het afgelopen half jaar twintig particuliere woningbouwinitiatieven zijn goedgekeurd in Molenlanden. Het gaat daarbij om zestig woningen. "Daarnaast zijn er zestien bestemmingsplannen in procedure, van in totaal zo'n 75 woningen."

Tegelijkertijd plaatste hij de kanttekening dat de regiogemeenten en de provincie bij elk woningbouwplan over de schouder meekijken. "De provincie gaat ervan uit dat er nu nog een lichte groei is, maar dat die op de lange termijn afzwakt en dat er dan minder woningen nodig zijn. Voor grote woningbouwplannen wordt gekeken naar het stedelijk en randstedelijk gebied. Kleine kernen moeten waar mogelijk binnen de bestaande contouren inbreiden."

Stellingen

Met behulp van meerdere stellingen werd de mening van met name de aanwezige raadsleden gepeild. Een opvallend discussiepunt: moet de gemeente zelf grond gaan kopen voor woningbouw of niet? Met name VVD en CDA zien daar absoluut de meerwaarde niet van, terwijl Progressief Molenlanden en SGP er een warm voorstander van zijn.

Coalitiepartner Doe Mee! Molenlanden liet bij monde van Ruud van Rijn weten er genuanceerder over te denken. "Bij de voorzieningendorpen als Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland hebben we soms miljoenen in de voorzieningen gestoken. Het is verkeerd om dan niet ook in woningbouw te investeren. Wees als college dus heel alert en spring in op mogelijkheden."

Krimpen

Wat Pieter van Bruggen (ChristenUnie) wilde van Van Rijn wel weten wat dit zou betekenen voor woondorpen als Wijngaarden en Goudriaan. "Als we de voorzieningendorpen koste wat kost overeind houden, betekent dat dan niet dat deze kleinere kernen juist gaan krimpen?"

Een medewerkster van de gemeente bevestigde dit beeld. "Over het algemeen zie je dat projectontwikkelaars zich meer richten op de voorzieningendorpen." Van Rijn: "Woningbouwinitiatieven in woondorpen zullen daarom meer gefaciliteerd moeten worden vanuit de gemeente."

Flexibiliteit

Oud-wethouder Frank Meerkerk uit Ottoland drong bij het gemeentebestuur aan op flexibiliteit. "Van de eerste schets tot de sleuteloverdracht kan wel tien jaar duren. Dan kan de woningbehoefte in een dorp inmiddels heel anders zijn. Zorg dat een plan dan niet in beton gegoten is en geef ruimte om lopende het traject bijvoorbeeld starterswoningen om te zetten in seniorenappartementen."

De input vanuit de zaal neemt wethouder Arco Bikker mee. "We zullen dat vertalen in de woonvisie die we gaan opstellen."