Geen draagvlak voor rem op woningbouwplannen in Ottoland

OTTOLAND • Ottolanders, ondernemers uit de bouwbranche en raadsleden zijn eensgezind: er is vrijwel geen steun voor het voorstel van het Molenlandse college voor een rem op de bouwinitiatieven in Ottoland.

Zo stelde Wilma de Moel, raadslid van Doe Mee! Molenlanden, tijdens de avond over woningbouw in Molenlanden, donderdag in De Spil in Bleskensgraaf: "Geef vertrouwen, in plaats van uit te gaan van de angst dat er voor leegstand gebouwd gaat worden." Haar partijgenoot, wethouder Arco Bikker, had even daarvoor nog uitgelegd waarom het college besloten had tot dit voorstel, waarbij nieuwe initiatieven voor woningbouw in Ottoland afgewezen zouden worden.

"Er liggen nu twee bestemmingsplannen die ver in het traject zijn. Het is niet ondenkbaar dat er volgend jaar twintig tot dertig woningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad in Ottoland. Dat zal een enorme verschuiving in het dorp geven. Wij vinden het verstandig te wachten om te zien wat voor beeld dat geeft. Richting de initiatiefnemers van de nieuwe woningbouwplannen hebben we een verantwoordelijkheid; zij nemen forse financiële risico's."

Enorm remmend

Een opstelling die niet op steun kon rekenen. "We zijn sinds 2014 bezig om woningbouw van de grond te krijgen", reageerde één van de betrokkenen bij een CPO-project van zeven woningen in Ottoland. "Deze houding werkt zo enorm remmend. En bijvoorbeeld de school dreigt terug te gaan van 120 naar 70 leerlingen. Dat is historisch laag."

Makelaar Kees Kooyman deelde de terughoudendheid van burgemeester en wethouder ook niet. "Er is zo'n tekort in Ottoland omdat er al zo lang niet gebouwd is; daar kun je meer nieuwe woningen kwijt. Naast de normale vraag zie je een transitie van oudere eensgezinswoningen naar nieuwe duurzamere huizen. Je moet ook op de langere termijn denken. Als je nu met een plan van start gaat, mag je blij zijn dat je over vier jaar kan beginnen met bouwen."

Traagheid

Die 'enorme traagheid in de besluitvorming', zoals Kooyman het omschreef, is een belangrijke drempel om vaart te zetten achter woningbouw. Arco Bikker verwees daarbij naar alle wettelijke mogelijkheden om bezwaar te maken te nieuwbouwplannen. "Daar kunnen we niet aan voorbij gaan. En het zijn mensen uit het dorp zelf die bezwaar aantekenen en zienswijzen indienen."

CDA-raadslid Jan Arie Koorevaar was verbaasd toen hij het voorstel om een rem op de Ottolandse woningbouwplannen voorbij zag komen. "Heel apart, waarom moet dit specifiek voor Ottoland? Nu lijkt er eindelijk wat gebouwd te gaan worden en dan komt dit er. Dat begrijp ik niet. Ga hier geen beleid op zetten."

Georganiseerde krimp

En aannemer Adriaan Meerkerk: "Zo'n stap is geen goed idee. Je creëert zo weer een tekort over vijf of tien jaar. En het risico van een woningbouwplan blijft voor rekening van de initiatiefnemer." Daar sloot Ruud van Rijn (Doe Mee! Molenlanden) zich bij aan: "Als er zulke initiatieven worden genomen, is er blijkbaar behoefte."

SGP-er Bas de Groot verwees naar Molenaarsgraaf, waar in de crisisjaren tientallen nieuwe woningen verrezen. "Het ging om 64 huizen; veel te veel, klonk het toen. Maar alles is verkocht. Er is meer behoefte aan nieuwe woningen in onze dorpen dan de provincie berekent. Ik heb af en toe wel eens het gevoel dat er vanuit de overheid sprake is van een georganiseerde krimp."

Hoge Huijs

De twee plannen die wel door mogen gaan zijn het Hoge Huijs en de Notenhoeve. Bij het Hoge Huijs gaat het om vier appartementen en twee eensgezinswoningen in de boerderij en drie vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kappers die erbij gebouwd gaan worden.

"Ons plan heeft ter inzage gelegen", vertelde initiatiefnemer Niels van Leussen. "Eind vorig jaar is een zienswijze ingediend. Die is inmiddels afgehandeld. Wij hebben er goede hoop op dat we in de tweede helft van dit jaar de volgende stap kunnen maken."

Notenhoeve

Bij de Notenhoeve gaat het om een bedrijfswoning, een vrijstaande woning, een seniorenwoning, een aantal twee-onder-één-kapwoningen en zeven rijtjeshuizen. Dit nieuwbouwplan is minder ver dan het Hoge Huijs, zo liet initiatiefnemer Dirk-Jan Aantjes weten. "Er zijn bezwaren binnengekomen. Die zijn we aan het afhandelen, waarna we weer teruggaan naar de gemeente. Ik durf niet te zeggen wanneer we klaar zijn om te gaan bouwen."

Op de vraag van wethouder Bikker waar hij in dit traject tegenaan loopt, reageerde de Ottolander kort: "Tegen een muur."

Belangstelling

Overigens: beide initiatiefnemers onderstreepten de behoeft die er in hun dorp is. Het aantal aanvragen voor de woningen die zij gaan bouwen overstijgt het aanbod fors. Aantjes: "Voor de achttien nieuwe woningen hebben wij dertig aanmeldingen, alleen uit Ottoland." En Van Leussen: "Voor elke woning zijn er meerdere belangstellenden." Wethouder Bikker plaatste daar wel een kanttekening bij: "Er zit verschil tussen belangstelling tonen en een handtekening zetten."