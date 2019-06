Molenlanden positief over plannen twee geitenhouderijen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden staat positief tegenover uitbreidingsplannen voor een geitenhouderij in Langerak en de legalisering/oprichting van een biologische geitenhouderij in Bleskensgraaf. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Molenlanden.

Sinds oktober 2017 zijn twee aanvragen voor een omgevingsvergunning in behandeling voor geitenhouderijen. Het gaat om de uitbreiding van een geitenhouderij aan Melkweg 2b in Langerak en de oprichting/legalisering van een biologische geitenhouderij aan Heulenslag 36a in Bleskensgraaf.

Voor Melkweg 2B in Langerak gaat het om de uitbreiding van 600 melkgeiten en 460 opfokgeiten naar 1190 melkgeiten en 792 opfokgeiten. Voor Heulenslag 36A in Bleskensgraaf gaat het om 592 volwassen geiten en 400 stuks opfoklammeren.

Onderzoeken

Er zijn in de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar de gezondheidseffecten van grote aantallen geiten op mensen, onder meer door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

De OZHZ heeft aangegeven dat milieueffecten op het gebied van geluid, geur en luchtkwaliteit (fijnstof) voldoen aan de wettelijke grenswaarden.

Longontstekingen

RIVM heeft in het verleden onderzoeken uitgevoerd waarin een relatie naar voren kwam tussen het percentage longontstekingen en de aanwezigheid van geiten binnen een afstand van twee kilometer. Een oorzaak voor dit verband kon echter niet aangetoond worden en wordt momenteel nader onderzocht. Resultaten hiervan worden volgend jaar verwacht.

De voormalige gemeente Molenwaard heeft daardoor in oktober 2018 besloten om uit voorzorg geen aanvragen voor grootschalige geitenhouderijen meer in behandeling te nemen. Vanwege het RIVM-onderzoek had de provincie Zuid-Holland in januari 2018 al een geitenstop ingevoerd. De beide aanvragen in Langerak en Bleskensgraaf zijn echter vóór die tijd ingediend.

Jurisprudentie

Ten tijde van de indiening van de aanvragen was het plan toegestaan op grond van het toenmalige provinciale beleid. Volgens jurisprudentie geldt dat in dit geval de aanvraag beoordeeld moet worden op basis van het beleid dat gold ten tijde van de indiening. Daarom wil de gemeente meewerken aan de plannen van de beide geitenhouderijen. De kans is volgens de gemeente Molenlanden echter aanwezig dat de provincie dit anders ziet en een zienswijze over de ontwerp-vergunningen indient.

Positief geluid

De zaak is complex, want minister Schouten heeft onlangs nog weer een ander, positiever geluid laten horen. In een reactie op Kamervragen in februari 2019 heeft zij aangegeven geen reden te zien voor een nationale begrenzing van de geitenstapel, omdat de oorzaak nog niet bekend is.

Het college ziet uiteindelijk onvoldoende aanleiding om de vergunningen te weigeren op basis van gezondheid en heeft daarom besloten de vergunningen ter inzage te leggen. Het college blijft tegelijkertijd de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid volgen en spant zich in om eventuele risico's voor de gezondheid zoveel als mogelijk te beperken.

Als het aanvullende onderzoek straks aanleiding geeft tot aanvullende maatregelen ter bescherming van de gezondheid, zal het college van Molenlanden die nemen, zo schrijft het gemeentebestuur aan de raad van Molenlanden.