Private lease: wat is het en hoe kiest u de beste leasemaatschappij?

Werkt u in een andere plaats dan uw woonplaats? Of reist u veel in het dagelijks leven? Dan is het prettig om een auto te hebben. Natuurlijk kunt u een auto aanschaffen. Maar dat is niet zonder risico, en bovendien is het een grote uitgave. Gelukkig is er nog een andere optie.

Private Lease: u heeft er vast wel eens van gehoord. Alleen wat is het precies, wat levert het op en waar vindt u informatie om een goede keuze te maken? Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe auto, maar de aanschaf ervan een (te) grote aanslag op uw spaarrekening is, biedt Private Lease uitkomst.

Met Private Lease least u voor een vast bedrag per maand een nieuwe auto. Deze maandelijkse prijs is exclusief brandstof en eventuele boetes. Het maandbedrag voor het leasen wordt vastgesteld aan de hand van:

? afschrijving;

? allriskverzekering;

? wegenbelasting;

? motorrijtuigenbelasting;

? onderhoud;

? reparaties;

? banden;

? pechhulp.

Door te leasen heeft u een duidelijk overzicht van de maandelijkse kosten. Daarmee biedt het u financiële zekerheid: het is niet nodig nog langer wakker te liggen van onverwachte hoge onderhoudskosten of kosten bij schade.

Alles wordt voor u geregeld. Van verzekering tot wegenbelasting, van vervangend vervoer tot pechhulp in binnen- en buitenland.

Kies voor het Keurmerk Private Lease

Leasen kan allerlei voordelen hebben, maar let er voor het leasen van een auto wél op dat de betreffende leasemaatschappij een keurmerk Private Lease heeft. Dit keurmerk geeft aan dat er bij de aanbieder veilig en verantwoord een auto kan worden geleased. Het keurmerk staat voor: betrouwbaarheid, helderheid, transparantie en onafhankelijkheid.

De voordelen van het kiezen van een leasemaatschappij met dit keurmerk:

? Eerlijke voorwaarden: de algemene voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond.

? Er wordt een compleet product aangeboden. Het is duidelijk wat in de leaseprijs zit. Het leasecontract is inclusief onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting.

? U heeft bescherming tegen te hoge financiële lasten. De leasemaatschappij gaat samen met u kijken en beoordelen hoeveel u wilt en kunt betalen. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de maandelijkse leasekosten kunt betalen.

? U heeft altijd 14 dagen bedenktijd. Zorgeloos kunnen testen van uw leaseauto en een goede, objectieve keuze kunnen maken. Daarom heeft u 14 dagen bedenktijd.

? Zijn er klachten? Dan bent u er zeker van dat deze worden opgelost. Een eventueel geschil wordt snel opgelost door een onafhankelijke geschillencommissie.

Welke leasemaatschappij kiest u?

Het is mogelijk om bij diverse leasemaatschappijen een offerte aan te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Daar gaat helaas wel veel werk en tijd zitten. Ook is het nog niet zo makkelijk om alle contracten goed te doorgronden. Er zijn ongetwijfeld allerlei kleine lettertjes waar u rekening mee dient te houden.

Dit vergelijken kan veel eenvoudiger: bijvoorbeeld door gebruik te maken van LeaseVergelijker. LeaseVergelijker.nl is een onafhankelijke vergelijkingswebsite voor zakelijke- en private leasecontracten. De site is een initiatief van Lease Trader en is sinds 2002 een onafhankelijke online marktplaats voor leaseauto's.

Hun doel is om een duidelijk en transparant overzicht te geven van al uw mogelijkheden. Het kiezen van een passende leasemaatschappij scheelt u op deze manier veel tijd: u ziet alle aanbiedingen in één oogopslag.