Jonge ooievaar in boomnest in Giessenburg

• Het nest aan de Liesveld in Giessenburg.

GIESSENBURG • Beter één jong dan geen, moet het ooievaarspaar hebben gedacht, toen ze voor het eerst een geknotte plataan aan het Liesveld in Giessenburg uitkozen voor de bouw van hun nest.

Vader ooievaar arriveerde 18 maart. Tien dagen later streek zijn echtgenote neer. Na een broedtijd van 33 dagen kroop rond 15 mei hun jong uit het ei. De eerste keer succes op dit nest. De jonge uiver eet een pond per dag. Beide ouders zoeken om beurten voer in de polder en braken het uit boven het nest.

Op donderdag 26 juni maakte het Giessenburgse jong zijn eerste vleugeloefening. Als hij uitvliegt wordt hij nog 27 dagen door zijn ouders nagevoerd. In augustus gaan ze op trek naar het zuiden, om misschien in maart volgend jaar terug te keren in het Giessenburgse boomnest.