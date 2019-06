VV Ameide past programma slotdag aan

AMEIDE • VV Ameide sluit het seizoen af op zaterdag 29 juni. De activiteitencommissie jeugd heeft een leuk programma samengesteld, waaraan ook niet-(jeugd)leden kunnen deelnemen.

In verband met de verwachte hitte is het programma van de VV Ameide slotdag iets aangepast ten opzichte van de eerder gepubliceerde versie. De jeugdactiviteiten worden verplaatst naar de ochtend. De start is om 09.00 voor alle jeugd. Het mixtoernooi voor senioren, VR1 en JO19 komt te vervallen, maar de barbecue voor de hele vereniging start wel gewoon om 17.00 uur.