Teus den Hartog neemt afscheid van damclub VGO

NOORDELOOS • Na vijftig jaar heeft Teus den Hartog uit Noordeloos afscheid genomen als bestuurslid van damclub VGO uit Hoornaar.

Hij is al die jaren secretaris geweest, daarnaast in de begin jaren ook penningmeester. Tijdens de ledenvergadering werd hij hiervoor in het zonnetje gezet. Op de foto zit hij achter het dambord omringd door een aantal clubgenoten.