Raad Molenlanden zet vraagtekens bij 'BV-constructie' kringloopwinkel Avres in Gorinchem

MOLENLANDEN • Om gemeenschapsgeld in een deels commercieel nieuw kringloopbedrijf van Avres te steken, daar heeft de gemeenteraad van Molenlanden de nodige vragen bij.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Philomeen Breddels (VVD): "Op een verkapte wijze wordt hiermee een nieuwe sociale werkplaats gerealiseerd. Wij pleiten ervoor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven op zonder een nieuwe onderneming op te richten. Doe dat bijvoorbeeld door deze mensen te plaatsen in de bestaande kringloopcentra."

De terughoudenheid om gemeentelijk geld in een deels commerciële onderneming te steken was er onder meer bij CDA en ChristenUnie. Erik Jonker (CU): "Daar zijn we glashelder in: dat willen we niet."

Niet overtuigd

En Jonette Korevaar (CDA): "Het uitgangspunt van Avres is 'De ondernemer onderneemt'. En nu gaan ze zelf een BV oprichten. Wij zijn er niet van overtuigd dat een BV de beste oplossing is om deze mensen aan het werk te krijgen."

Joke Stravers (Doe Mee! Molenlanden) vond het jammer dat de Molenlandse raad pas zo laat in het traject naar hun mening wordt gevraagd. '"Ik heb het gevoel dat we in een trechter zitten en dat de uitkomst al vaststaat."

Ontwikkeling

Wethouder Lizanne Lanser benadrukte de meerwaarde van het opzetten van een nieuwe winkel. "Het grote voordeel van een BV is dat we veel meer zeggenschap krijgen over waar medewerkers van Avres werken en welke werkzaamheden zij uitvoeren. Zeker als je dat vergelijkt met het plaatsen bij gewone bedrijven. Daarnaast zullen alle opbrengsten van de kringloopwinkel gebruikt worden voor de ontwikkeling van deze mensen."

Het onderbrengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de bestaande kringloopcentra stelde de wethouder: "De kringloopwinkels hebben aangegeven dat zij hen niet naar loonwaarde in kunnen zetten."

Verdere toelichting

Een besluit werd tijdens deze meningsvormende avond nog niet genomen. Het besluit zal volgens de planning tijdens de raadsvergadering op 11 juli worden genomen. Wethouder Lizanne Lanser beloofde voor 11 juli de raad een verdere toelichting te geven op de meerwaarde van een BV, een onderzoek naar eventuele andere vormen en de samenwerking met de bestaande kringloopbedrijven.