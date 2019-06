Klankbordgroep: college Molenlanden haalt veelt te eenzijdig streep door nieuwbouwplannen Ottoland

MOLENLANDEN • Klankbordgroep Ottoland vindt het voorstel van het Molenlandse college om nieuwe initiatieven voor woningbouw in Ottoland af te wijzen verre van een goed idee.

Dat maakte Erik Blom namens de klankbordgroep dinsdagavond tijdens de raadsvergadering duidelijk aan de gemeenteraad. 'Veel plannen halen de eindstreep niet of lopen vertraging op. Het is veel te eenzijdig om op deze wijze een streep door burgerinitiatieven te halen.'

Erik Blom haalde de verschillende bijeenkomsten over woningbouwplannen in Ottoland van 2014 tot en met 2018. "Bij iedere bijeenkomst komen vele tientallen geïnteresseerden; mensen willen graag in Ottoland blijven wonen of weer komen wonen. Van alle besproken plannen is echter nog niets gerealiseerd. Ondertussen vertrekken jongeren naar elders en vergrijst ons dorp."

Notenhoeve

De klankbordgroep is verbaasd over de opstelling van het college, dat stelt dat eerst de woningen van de lopende nieuwbouwplannen Het Hoge Huijs en De Notenhove verkocht moet worden voordat nieuwe iniatieven ruimte kunnen krijgen.

Erik Blom: "De lopende plannen hebben een doorlooptijd van jaren, procedures verlopen stroperig en ambtelijke molens draaien traag. Wanneer ook meegeteld wordt datvoor de bouw gestart kan worden er nog allerlei werkzaamheden zoals het voorbelasten van de grond noodzakelijk zijn, is onze angst dat er ook dit jaar nog geen start gemaakt kan worden met de bouwprojecten."

Doe Nee

Gezien die lange looptijd, ook van nieuwe bouwprojecten, vindt de klankbordgroep dat het nu stop zetten van het maken van plannen 'in de toekomst opnieuw leidt naar ongewenste situaties'. "Stop met vergaderen en ga aan de slag." En met een knipoog naar de grootste partij in Molenlanden. "Anders wordt Doe Mee straks Doe Nee."