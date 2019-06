Goud voor Walter Huisman op NK Kruisboogschieten

LEXMOND/HEI- EN BOEICOP • Walter Huisman en Fons Brand van het Schuttersgilde St. Martinus en St. Antonius uit Lexmond & Hei- en Boeicop hebben met veel succes deelgenomen aan het NK Kruisboogschieten op de Wip.

Walter Huisman scoorde 19/20 en Fons Brand 15/20. Walter Huisman is daarmee eerste geworden in de A-Klasse en heeft een mooie gouden medaille ontvangen. Fons Brand werd achtste in de Ere-klasse.

Na een afkamronde met de winnaar van elke klasse is Walter ook als eerste geëindigd, wat eveneens is beloond met een mooie gouden medaille en de titel Algemeen persoonlijk Kampioen.