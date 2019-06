Waterschap op zoek naar een nieuwe jeugdbestuurder

REGIO • Waterschap Rivierenland is op zoek naar een jongere tussen de veertien en zeventien jaar om de functie van jeugdbestuurder te vervullen.

De huidige jeugdbestuurder Rogier Visser gaat na ruim twee jaar het Jeugdwaterschap verlaten. "Als jeugdbestuurder ben je ambassadeur van Waterschap Rivierenland. Je wordt betrokken bij de activiteiten die we organiseren voor jongeren en je geeft advies over het bereiken en betrekken van jongeren bij de werkzaamheden van ons waterschap", schrijft het Waterschap op haar website. "Je kunt bijvoorbeeld het werk van het waterschap uitleggen op je eigen school of andere scholen. Ook vertegenwoordig je waterschap Rivierenland bij open dagen, openingen en andere evenementen."

De jeugdbestuurder maakt deel uit van het Nationaal Jeugdwaterschap. In het Nationaal Jeugdwaterschap zitten 19 jeugdbestuurders tussen de veertien en zeventien die ieder een Waterschap in Nederland vertegenwoordigen. "Als jeugdbestuurder van Waterschap Rivierenland neem je deel aan ongeveer 8 bijeenkomsten (doordeweeks of op zaterdag) per jaar van Nationaal Jeugdwaterschap. Tijdens deze dagen gaan jullie met elkaar op stap om het waterschap te promoten, je (water-)kennis te vergroten en ervaringen met andere jeugdwaterschappers te delen. Daarnaast zou het zo maar kunnen zijn dat je in gesprek gaat met Tweede Kamerleden, zandzakken legt, het Binnenhof bezoekt of projecten van het waterschap gaat bekijken."

Op de website van het Waterschap staat het het blog van de huidige jeugdbestuurder Rogier, waarin hij vertelt over zijn ervaringen als jeugdbestuurder. Voor deze activiteiten als jeugdbestuurder wordt een jaarlijkse vergoeding uitgekeerd.

De jeugdbestuurder krijgt een eigen twitteraccount van het Waterschap en een eigen blog op de website. Het Waterschap denkt aan leerlingen uit klas 3 vmbo, 3 havo of 3/4 vwo. Voor meer informatie of een sollicitatie kan gemaild worden naar a.van.hoek@wsrl.nl. Voor meer informatie, zie ook www.wsrl.nl/jongeren.