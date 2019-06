Buren camping eisen handhaving tegen kampvuuravonden

DEN HAAG/GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden is nog steeds aan het onderzoeken of de KVA (Kampvuur Avonden) op camping Slingeland al dan niet een vergunning nodig heeft voor het stoken van flinke kampvuurtjes.

De buren proberen de gemeente al twee jaar in beweging te krijgen om iets te doen aan de overlast van de kampvuren, bleek maandag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. De aan de kerk gelieerde KVA organiseert op zo'n zes avonden per jaar kampvuren. Onder het motto, 'Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is' worden er op verschillende locaties in het land kampvuur-avonden georganiseerd, zo staat op de KVA-website vermeld.

"Maar wij zitten in regelmatig in de rook en de vonken vliegen soms om de oren", zei de buurvrouw, die vlak bij de camping woont en de afgelopen jaren al meer appeltjes met de camping te schillen had. Sinds twee jaar organiseert de KVA kampvuren voor een gezellig samenzijn, inclusief een drankje en een bijbelse voordracht. Als het goed weer is, ligt het kampvuur op een redelijke afstand van de woning van de buren, maar bij slecht weer wordt het kampvuur op 60 meter van de woning gelegd. En dan is de overlast helemaal niet te harden, aldus de buurvrouw. Die verwijt de gemeente weinig tot niets te doen.

Al twee jaar geleden stuurde zij een email met klachten en een oproep om iets aan de kampvuren te doen. Maar daar reageerde de gemeente niet op. Ook een bezwaarbrief raakte zoek. En nu is de gemeente al maanden aan het onderzoeken of er al dan niet een vergunning voor het stoken van flinke kampvuren zo dicht bij een woning nodig is.

De buurfamilie vindt het bedenkelijk dat de gemeente zo laks reageert in deze kwestie. Zij hoopt dat de Raad van State Giessenlanden eens flink op de vingers tikt en in actie krijgt. Uitspraak volgt over enkele weken.