Een rondje Scandinavië in een barrel

GROOT-AMMERS • Men neme 550 ouwe barrels en een route van 2500 kilometer door Scandinavië en je hebt de Carbage run 2019. De elf mannen van Keet Graafland uit Groot-Ammers zijn helemaal klaar voor het avontuur.

Het avontuur van de elf mannen van Keet Graafland uit Groot-Ammers gaat vijf dagen duren en voert de groep door Denemarken, Zweden en Noorwegen. "Een mooi mannenuitje", vertelt deelnemer Nijs de Vos.

Het is niet de eerste keer dat er onder het genot van een biertje mooie ideeën ontstaan in de keet in Graafland.

De vriendengroep gaat vaker met elkaar op stap, maar dit jaar staat er wel een heel uniek uitje op de planning. "Twee van ons hadden het idee om een keer mee te doen", vertelt Nijs (27). "En dat was bijzonder snel beklonken."

Vijfhonderd euro

De Carbage run draait vooral om lol en gekkigheid. Maar het is ook een uitdaging om auto's van minimaal 20 jaar oud met een dagwaarde van hooguit €500 klaar te stomen voor de barre tocht door het Scandinavische landschap. "Wij hebben vier barrels op de kop getikt", vertelt Nijs. "Twee ouwe BMW's, een Volvo en een Chevy Van. Daar moet het mee lukken, mooi spul."

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de auto's op te kalefateren en een beetje leuk uit te dossen. Want aan creativiteit geen gebrek bij de gemiddelde Carbage run-deelnemer. Alle auto's hebben een mooi kleurtje gekregen en zijn ruim voorzien van lampjes, stickers, toeters en koffers op het dak.

'Herrie'

De Chevrolet uit '85 is zelfs uitgerust met zonnepanelen om de koelkast draaiende te houden en aan de achterdeur is een kookstel gemonteerd. En niet onbelangrijk: in alle auto's zit 'herrie', zoals de heren het aanduiden. Oftewel: een goeie geluidsinstallatie. "Zo eentje waar de raampjes van gaan trillen."

Ouwehoeren

En dan zijn er nog de uit het leven gegrepen teksten op de auto's zoals 'Je kan niet altijd 6 gooien' en 'Elektrisch rijden doen we op de kermis'. Om nog maar te zwijgen van het ingebouwde communicatiesysteem – ook wel aangeduid als 'bakkie' - dat alle vier de auto's met elkaar verbindt. "Kunnen we een beetje met elkaar ouwehoeren."

Ondanks alle gekkigheid weten de heren heel goed wat ze doen. De auto's zijn stuk voor stuk netjes verzekerd en voldoen aan de wettelijke eisen. "Dat moet ook wel als je zo'n tocht wilt rijden. Je wilt het gewoon op orde hebben en dat is gelukt. Echt gaaf om straks die route te rijden in de auto waar je met elkaar aan hebt gewerkt het hele jaar. We hebben er zin in."

Op 't gemakkie

De Carbage run start op maandagochtend 1 juli in Copenhagen. De Ammerse delegatie vertrekt zaterdagochtend in alle vroegte. "Voor de zekerheid vertrekken we bijtijds", vertelt Nijs. "Op 't gemakkie. Je weet nooit hoe het loopt. Daar vlakbij hebben we een hotel geboekt voor 2 nachten. Kunnen we mooi zondag even bijkomen en dan maandag fris aan de start verschijnen."

En dan gaat het avontuur van start. Van Copenhagen naar Zweden en van Zweden naar Noorwegen, om vrijdag 5 juli weer veilig terug te keren vlak boven het startpunt. Elke dag staat er 500 kilometer op het programma en verzamelen alle deelnemers 's avonds op de Carbage run-camping. Na de laatste overnachting volgt de route terug naar huis, maar daar wordt nog niet over nagedacht. "Eerst maar eens die kant op."

Meer info over de Carbage run is te vinden op www.carbagerun.nl. Naast de mannen van Keet Graafland doen aan deze editie ook teams uit onder meer Streefkerk en Noordeloos mee.

Jan de Gier