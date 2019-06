Automobilist uit Bleskensgraaf rijdt 39 kilometer te hard op N482 bij Wijngaarden

ALBLASSERWAARD • Een 27-jarige automobilist reed afgelopen weekend 39 kilometer uur te hard op de provincialeweg N482, ter hoogte van Wijngaarden.

Tijdens controle van de politie bleek dat hij ook geen rijbewijs om had. Hij krijgt een boete voor beide overtredingen en is een punt kwijt van zijn rijbewijs.

Op de Melkweg in Langerak reed een 64-jarige bestuurster uit Tienhoven aan de Lek 36 kilometer per uur te snel. Er werd dit weekend ook een aantal motorrijders bekeurd. De hoogste overschrijding werd gemeten op de Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam. Hier reed een motorrijder 27 kilometer per uur te snel.