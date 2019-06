Nieuwe expositie in het streeknatuurcentrum

PAPENDRECHT • Jannie van Andel exposeert vanaf 22 juni tot eind september schilderijen in streeknatuurcentrum Alblasserwaard aan de Matenaweg 1 in Papendrecht.

De natuur is haar inspiratie bron. De tentoongestelde werken betreffen vooral een breed scala aan dieren. De meeste dieren zijn realistisch afgebeeld. Ook zijn er werken bij met een meer vrije of zelfs humoristische interpretatie van de werkelijkheid. Al met al geeft de expositie een fraai overzicht van het werk van deze amateur-schilderes.

Al jong had Jannie niet alleen veel plezier in tekenen, maar het ging haar ook makkelijk af. Dat kwam goed te pas bij haar werk als peuter juf. Pas veel later is zij zich verder gaan ontwikkelen op het gebied van schilderen

De eerste leerschool was de amateurschilderclub, de Baanbrekers in Hardinxveld-Giessendam. Na daar een aantal jaren ervaring opgedaan te hebben, ontstond de wens meer de diepte in te gaan. Die wens werd, en wordt nog steeds, vervuld onder leiding van de Sliedrechtse kunstschilderes Ina Hoogendoorn. Daardoor kwam haar werk in een betrekkelijk korte tijd op een hoger niveau, vooral ook door een betere beheersing van de techniek, welke terug te vinden is in de geëxposeerde schilderijen.

Tot eind september zijn de openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.