NOORDELOOS • Het Noorderhuis is al even in gebruik, maar zaterdag vond de officiële opening van het nieuwe dorpshuis annex brede school van Noordeloos plaats.

En Noordeloos zou Noordeloos niet zijn, als ze daar niet groots mee uitpakten. Zo was er 's avonds een drukbezochte complete Noorderhuis Draait Door-show, identiek aan het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Presentatrice Marlous Luiten interviewde onder meer de gebruikers van Noorderhuis, er waren optredens van muziekvereniging Volharding, De Boezem Boys en de Giesser Wildevrouwen en het geheel werd afgewisseld met vooraf opgenomen filmpjes.

Het Noorderhuis in Noordeloos zit bommetjevol bij de officiële opening! #hetkontakt pic.twitter.com/6cZgjNrbVX — Geurt Mouthaan (@GeurtMouthaan) 22 juni 2019