Let's Get Started geen nationaal Club van het Jaar

LEXMOND • Popkoor Let's Get Started is Geen Club van het Jaar geworden van Nederland, maar is trots op het feit dat ze onlangs provincie- en gemeentewinnaar zijn geworden.

De verkiezing werd georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de Rabobank. Het Lexmondse popkoor bedankt voor het stemmen en de support. "We blijven wie we zijn en doen wat we deden: met gezellige, enthousiaste mensen muziek maken", aldus Mariane Weijers van Let's Get Started.