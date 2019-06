Bedrijven blijven kampen met veel onvervulde vacatures

REGIO • Ondanks dat de economie minder hard groeit, blijven werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures. Dat blijkt uit de nieuwste rapportage van het UWV over de regio Groot-Rijnmond, waartoe de Alblasserwaard behoort.

Bij een vijfde tot een kwart van de vacatures blijken onvoldoende vakkennis en niet passende opleidingen belangrijke oorzaken te zijn. Naast een tekort aan beschikbaar aanbod, noemen werkgevers vooral het ontbreken van de juiste kwalificaties bij sollicitanten als reden waarom vacatures moeilijk vervulbaar zijn.

Eind mei 2019 verstrekte UWV 25.998 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 379 minder dan in april, een daling van 1,4%. Landelijk daalden de uitkeringen met 2,6% aanzienlijk meer. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking), bedroeg in Drechtsteden 2,5%, voor Gorinchem 1,9% en voor Rijnmond 3,0% in mei 2019. In Nederland was dat 2,8%.

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 5.211, ofwel 16,7%, gelijk aan de landelijke daling. Het aantal uitkeringen daalde het meest bij de bedrijfeconomische en administratieve beroepen (-1.455). De daling was met 22,4% het sterkst bij de commerciële beroepen.

UWV geeft in de recent verschenen arbeidsmarktprognose 2019–2020 aan dat het vervullen van vacatures ook de komende periode een uitdaging blijft voor werkgevers. Na het tekort aan kandidaten en een gebrek aan werkervaring, vormen zaken gerelateerd aan vakkennis en opleiding bij een vijfde tot een kwart van de vacatures de belangrijkste knelpunten. Een gebrek aan vakkennis speelt vooral een rol bij ICT, technische & productie en commerciële beroepen. Bij pedagogische, bedrijfseconomische & administratieve, zorg & welzijn en ook weer ICT-beroepen geven werkgevers aan dat het ontbreken van een passende opleiding een probleem is. Dit onderstreept het belang van een leven lang ontwikkelen en investeren in het opleiden van werknemers.

UWV biedt ondersteuning bij loopbaanvragen bij de Leerwerkloketten in 34 arbeidsmarktregio's. In de Leerwerkloketten werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen met allerlei andere partijen zoals SBB, O&O-fondsen, werknemers, werkgevers en uitzendbranche, om de aansluiting onderwijs-arbeid in de regio te versterken. Op 6 juni 2019 is in Rijnmond een pilot Leerwerkloket Plus gestart. Daarmee wordt verkend hoe de bestaande Leerwerkloketten tot een robuustere inzet van hun dienstverlening kunnen komen om de krapte tegen te gaan. En tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat meer werkzoekenden die nu nog moeilijk werk vinden, profiteren van de economische groei.