Opnieuw knippen voor goed doel bij Haaridee

MEERKERK • Kapsalon Haaridee aan het Raadhuisplein 1a in Meerkerk gaat op zaterdag 6 juli weer kippen voor een goed doel. Ditmaal is dat stichting Lach voor een Dag.

Stichting 'Lach voor een Dag' uit Molenaarsgraaf staat voor een dag dat een kind even alle zorgen kan vergeten en kan lachen. Niet alleen die ene dag, maar elke keer wanneer hij of zij terugdenkt aan dat mooie moment. Veel kinderen in Nederland verkeren helaas niet altijd in de situatie om regelmatig te lachen wegens een ernstige ziekte. Stichting 'Lach voor een Dag' organiseert een complete dag uit naar het theater met VIP vervoer, persoonlijke begeleider in stijl en vele extra's. Ouders, broertjes, zusjes en anderen die hen dierbaar zijn, mogen ook mee. Omdat elk kind anders is, zal iedere dag 'op maat' worden georganiseerd. De nadruk ligt op 'mogelijkheden' en niet op 'beperkingen'.

Mensen die hun haar willen laten knippen en daarbij dit goede doel willen steunen, kunnen bellen naar Kapsalon HaarIdee via 0183-351865 voor een afspraak op zaterdag 6 juli.