Enquête TipMolenlanden: Eén op de drie gebruikt vakantiegeld om te sparen

MOLENLANDEN • De meeste deelnemers aan de enquête van TipMolenlanden (47 procent) gebruiken hun vakantiegeld om op vakantie te gaan. 30 procent van de respondenten stopt het geld in een spaarpotje voor later.

Dat blijkt uit de onlangs gehouden enquête, die verspreid is onder bijna 700 deelnemers en ingevuld werd door 508 mensen.

Op de stelling 'Vakantiegeld kan beter uitgestreken worden over het jaar bij het maandelijks loon in plaats van de jaarlijkse uitbetaling' antwoordt in totaal 12% van de respondenten: (zeer) mee eens. In totaal 70% van de respondenten antwoordt: (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord (36%) is: Mee oneens. Veruit meeste deelnemers willen dus graag het vakantiegeld uitgekeerd krijgen in de maand mei, zoals dat tot enkele jaren geleden gebruikelijk was. Werkgevers zijn inmiddels verplicht om de keuze voor het moment van uitkeren over te laten aan hun werknemers.

"Het 'extraatje' werkt in de hand dat je gemakkelijker ondoordachte uitgaven doet", reageert een deelnemer aan de periodieke enquête. "Aan de andere kant is het wel leuk om een extraatje te krijgen voor vakantie en dergelijke. Laat de werknemer het zelf kiezen."

Deelnemen

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de nieuwe gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.