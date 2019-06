Vragen D66 over politiebezetting in Zederik

VIJFHEERENLANDEN • Fractievoorzitter Klaas de Zwaan van D66 Vijfheerenlanden heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over de politiebezetting in de voormalige gemeente Zedererik.

De Democraten hebben signalen gekregen dat de enige wijkagente in Zederik haar taken niet goed kan verrichten, omdat zij zo'n groot gebied moet bedienen. De fractie vraagt nadere uitleg aan het college: welke mogelijkheden zijn er om de wijkagent op korte en eventueel op langere termijn om de wijkagente te ondersteunen? En: zijn er naar de mening van het college andere 'wijken' waar mogelijk sprake is van onderbezetting?