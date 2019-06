'Aanpassingen in dienstregeling Qbuzz op Lekdijk'

MOLENLANDEN • Qbuzz en de provincie Zuid-Holland zijn met elkaar in overleg over aanpassingen die gedaan kunnen worden aan het busvervoer over de Lekdijk, zodat reizigers sneller vervoerd kunnen worden naar Utrecht.

Dat deelde wethouder Johan Quik dinsdagmiddag mee tijdens de presentatie van de Kadernota 2020. Daarin is ruime aandacht voor het openbaar vervoer, dat de gemeente Molenlanden wil stimuleren. Zo wil de gemeente het openbaar vervoer over de Lek uitbreiden. Graag ziet men de Waterbus aanmeren tot aan Streefkerk of zelfs nog verder naar het oosten.

En passant deelde wethouder Quik ook mee dat er gewerkt wordt aan aanpassingen in de busdienst langs de Lek. Sinds de invoering van de nieuwe OV-dienstregeling eind 2018 waren er veel klachten over de buslijn langs de Lek. Die zorgde ervoor dat reizigers vanuit met name Groot-Ammers en Nieuwpoort veel langer deden over hun reis naar Utrecht. "We willen dat graag verbeteren, maar dan moet er misschien elders iets ingeleverd worden in de dienstregeling", meldde wethouder Quik. Het is nog niet bekend wanneer de aanpassingen doorgevoerd zullen worden en wat die precies inhouden.