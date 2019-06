NK Jeugdwielrennen Ameide zet zich in voor Spieren voor Spieren

AMEIDE • Tijdens het NK Jeugdwielrennen in Ameide op zaterdag 15 juni zijn er diverse acties uitgevoerd voor stichting Spieren voor Spieren.

Onder het motto 'Gezonde spieren inzetten voor kinderen met een spierziekte' was er een grote verloting met prijzen van tal van winkeliers en bedrijven en werden er pannenkoeken verkocht in de Jan Pannenkoek kraam. De Sionskerk had een terrasje met gedeelte opbrengst voor goede doel. De standhouders op de markt zetten zich in voor Spieren voor Spieren. De plaatselijke slager, supermarkt, Yoga in de Polder, Marjolein's Bakplaats, Kringloopwinkel, een particulier die een goed plekje had voor koffie en thee verkoop en nog veel meer.

Ook vooraf aan dit evenement was er volop actie. Er waren spierballenloopjes op scholen en spierballenwielerrondjes bij wielerverenigingen. Ook de standhouders op de markt zetten zich in voor Spieren voor Spieren en het werd alles bij elkaar één groot feest.

Einde van de dag konden Lenn en Guus, kindambassadeurs van Spieren voor Spieren, samen met Barbara de Loor, Topsportambassadeur Spieren voor Spieren de tussenstand bekend maken van de opbrengst: Ruim 7300 euro, waarvan ruim 6000 euro van de Noachschool uit Schoonrewoerd. Kindambassadeur en leerling van de Noachschool Guus mocht met een cheque dit bedrag aankondigen. Ook Wielervereniging Oldenzaal kwam met een cheque van ruim 900 euro.

Alle opbrengsten van de dag zelf zaten in vijf bomvolle collectebussen. Die worden op dit moment geteld door Laura van Stichting voor Spieren. Ze had er bijna een dagtaak aan op maandag 17 juni. Overmaken naar Spieren voor Spieren kan nog steeds via rekeningnummer IBAN NL36INGB0000033322 ten name van Stichting Spieren voor Spieren, onder vermelding van NK Ameide. Alle bedragen die vóór 27 juni op de rekening staan worden meegenomen in de eindopbrengst die tijdens het 'grote' NK wielrennen op 26 tot en met 30 juni 2019 in Ede wordt gehouden.