Kinderen OBS Het Tweespan bezoeken de bibliotheek

GIESSENBURG • Alle kinderen van OBS Het Tweespan uit Giessenburg hebben een leerzaam bezoek gebracht aan de bibliotheek in Hardinxveld-Giessendam.

Op dinsdag 18 juni was het de beurt aan de groepen 1 t/m 3. Het thema was 'boekenhelden'. De kinderen kregen uitleg over de bibliotheek, boekjes lezen en konden een tekening maken van de hoofdpersoon van populaire kleuterboeken.