Beslissingen over De Put en De Hoeken pas na de zomer

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden neemt pas na de zomer een beslissing over arbeidsmigranten op De Put in Ottoland en over het plan om woningen en een natuurgebied te realiseren in De Hoeken in Hoornaar.

Dat delen de wethouder Teunis Jacob Slob en Arco Bikker mee. "We willen goed beslagen ten ijs komen wanneer we er met de raad verder over spreken", meldt wethouder Bikker. "We hebben wat extra tijd nodig om tot weloverwogen keuzes te komen."

"Om diverse redenen kunnen we er nu niet verder op ingaan", besluit de Molenlandse wethouder. Enige tijd terug beloofde het gemeentebestuur nog dat beide onderwerpen vóór de zomervakantie van 2019 door de raad behandeld zouden kunnen worden.

Waarschijnlijk komt de eventuele toestemming voor plaatsing van arbeidsmigranten op De Put op 3 september in de raad. De plannen voor De Hoeken zullen naar verwachting op 17 september met de raad van Molenlanden besproken worden.