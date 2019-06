Bijna 80 jaar ervaring stopt bij GVM in Meerkerk

MEERKERK • Maar liefst vier generaties Meerkerkers kregen les in gymzaal De Pukkel. Oma's, moeders, kinderen en kleinkinderen leerden koppeltje duiken bij juf Wil. Haar collega Peter nam vervolgens de talenten onder zijn hoede.

Maandag 1 juli staan Wil Overbeek en Peter Verduin voor het allerlaatst voor hun gymleerlingen. Een memorabel tijdperk bij Gymvereniging Meerkerk wordt afgesloten. Na 46 respectievelijk 33 jaar zal dat wennen zijn voor de vereniging, maar zeker ook voor het ervaren duo.

"Voor ons geen groots afscheid. Net als alle voorgaande jaren krijgen de kinderen aan het einde van het gymseizoen een lekker ijsje", begint Peter Verduin (56) het interview.

Accu is leeg

"Op verzoek van het bestuur staan we nu in Het Kontakt. Voor ons had het niet gehoeven. Een klein bericht op de fotopagina tussen trouwe leden van een vrouwenvereniging of biljartkampioenen, was voldoende geweest. We zien het absoluut niet als een prestatie. We hebben het jaren met plezier gedaan en kijken terug op een fantastische tijd. Maar de accu is, na 50 jaar turnen, bij mij leeg. De inspiratie is weg. Elke keer dezelfde oefening. Op maandagavond vier uur en op zaterdagmorgen nog een keer. Ik ga op zaterdag met mijn kleindochter boodschappen doen, wat slenteren over de markt en leuke dingen doen. Ik kijk er naar uit."

Tillen

Wil Overbeek knikt. "Je moet een keer stoppen, ik roep het al jaren. In 1973 gaf ik mijn eerste lessen. Nu ben ik 70 jaar en ik moet eerlijk zijn, het tillen van meiden wordt toch zwaarder. Vandaar dat ik de laatste jaren nog maar twee uur de kleuters train, die hoef je niet zoveel te tillen."

Kuiten

Peter lacht. "Vanaf 1986 heb ik perfect samengewerkt met Wil. Zij ziet heel snel of kinderen aanleg hebben. En dat moet je denken aan de juiste oog/voet- en oog/hand-coördinatie. Ook aan het rollen kan je al snel zien of de coördinatie goed is. Talentvolle leerlingen komen vervolgens in mijn selectie en dan bouw ik verder." Wil weet waarover ze praat. "Aan de kuiten van de kinderen zie ik of ze talent hebben. Maar belangrijk is ook dat ze moeten willen."

Bouwlampen

Wil is een echte Meerkerkse. "Samen met Piet Versluis heb ik nog lesgegeven op het Kerkplein. Jaaruitvoeringen hielden we bij Sap en Sap. Met een handstand op de kast, raakte je het plafond van de lage zolder op het houten podium. Bouwlampen deden dienst als verlichting. Half jaren '70 zijn we verhuisd naar de Pukkel en daar gymmen we nog steeds. Bij een uitvoering wijken we uit naar De Linde. We verhuizen op zaterdagochtend alle spullen naar de sporthal en laat op de avond, vaak is het dan al zondag, rijden we de materialen weer door de Blommendaal terug. Tegenwoordig gaat het een stuk makkelijker, alles rolt op wieltjes en dat scheelt toch behoorlijk sjouwen."

Klassiek

De gymsport is een klassieke sport, vindt ook Peter, die zijn vrouw Meta ontmoette op een gymuitvoering. "De basis voor veel sporten. Tegenwoordig biedt onze club ook breakdance en andere dansvormen, maar een gedegen start op de mat of in een rek is in mijn ogen een must om later goed te kunnen bewegen. In mijn kleutertijd had je geen keuze, want voetballen mocht pas vanaf zesjarige leeftijd. Volleyballen of judo idem dito. Vandaag de dag is dat anders en is het aanbod, ook op jonge leeftijd, veel groter."

Fietsband

Er is meer veranderd. "De matten met paardenhaar zijn vervangen door luchtkussens. De fietsband om te leren de voeten bij een rekstok bij elkaar te houden doet al jarenlang geen dienst meer. Het paard is vervangen door een Pegasus springtafel. Ook de aangeleerde grepen aan en op de toestellen zijn nu meer verantwoord. Maar de lange mat heeft nog altijd een lengte van tien meter en ook de vijfmeterlange evenwichtsbalk blijft slechts tien centimeter breed", besluit Peter, met een knipoog.

Theo Sprong