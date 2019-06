Walking for Justice door Alblasserwaard

ALBLASSERWAARD • Vanuit Antilope Outdoor aan het Cortgene 8 in Alblasserdam wordt op zaterdag 29 juni de Walking for Justice georganiseerd door de Alblasserwaard. Deelnemers lopen voor zichzelf en de opbrengst is voor de ander, want met het lopen wordt financiële steun gegeven aan christenen in Noord-Korea.

De ontvangst op zaterdag 29 juni is om 08.30 uur. Het wandelen start om 09.00 uur. Er zijn routes uitgezet van 7, 15 en 20 kilometer door de Alblasserwaard. Aanmelden kan via www.wandelcentrum.com/activiteiten/opendoors of 078-7850351.