Zanger The Hackensaw Boys logeert in één van Kinderdijkse molens

KINDERDIJK • In de aanloop naar de Europese tour logeert David Sickmen, zanger van de Amerikaanse band The Hackensaw Boys met zijn moeder en vrouw in Kinderdijk.

Zaterdag 22 juni is de band live te zien op het gratis Rotterdam Bluegrass Festival in het Oude Noorden van Rotterdam. Van 21 tot 23 juni treden daar meer dan twintig bands op, waaronder Po' Ramblin' Boys (US), Tami Neilson (NZ) en Tim Knol & Blue Grass Boogiemen (NL).

Meer informatie over het festival is te vinden op de website www.bluegrassfestival.nl.