Midzomerwandeltocht in Lexmond voor Villa Pardoes

LEXMOND • Marianne Duits organiseert vrijdagavond 21 juni in Lexmond een midzomeravondwandeltocht. De opbrengst gaat naar Villa Pardoes, het vakantiepark naast de Efteling waar gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind van 4 tot en met 12 jaar gratis een week mogen verblijven. Start en finish zijn bij Het Bosch.

Marianne Duits is moeder van een gehandicapte zoon: Endrie (11 jaar). Hij heeft een hersenbeschadiging opgelopen tijdens de zwangerschap, ook wel genaamd cerebrale parese (CP). "Mijn zoon zit al zijn leven lang in een rolstoel en kan niet zelfstandig functioneren", vertelt Marianne. "De zorg voor hem is intensief. Naast mijn man neemt ook mijn dochter Sanne (13) een deel van de zorg voor haar rekening. En af en toe springt ook oma bij."

Met Pasen is de familie Duits al een week op vakantie geweest bij Villa Pardoes in Kaatsheuvel. "Het was een heerlijke onbezorgde week", zegt Marianne. Het vakantiepark kreeg dit jaar landelijke bekendheid door een televisie-uitzending met Beau van Erven Dorens, wat veel indruk maakte bij veel mensen.

Villa Pardoes bestaat uit twaalf ruime vakantiewoningen, aan elkaar geschakeld rondom de PicknickPlaats. Kinderen kunnen er in een veilige en kleurrijke omgeving spelen. Ouders ontmoeten er lotgenoten. Ze kunnen er hun verhaal vertellen en ervaringen delen, soms tot laat in de avond. "Villa Pardoes is voor een weekje het warme nest waar je thuiskomt na een dag vol leuke activiteiten", schrijft de organisatie op z'n website.

Marianne: "Er worden door vrijwilligers veel activiteiten georganiseerd en de hele week hadden we vrij toegang tot de Efteling. We hebben bijvoorbeeld een ritje gemaakt met paard en wagen, we hebben paaseieren gezocht en kregen ook nog bezoek van de Paashaas. Maar ook heel erg leuk was dat m'n zoon omhoog werd getild in één van de bomen van het klimbos. M'n zoon had echt de week van z'n leven."

Marianne organiseert wel vaker een activiteit voor het goede doel. Vorig jaar blies ze de Bevrijdingsfietstocht nieuw leven in. Op 5 mei stond de tocht opnieuw op het programma. Net als vorig jaar ging ook dit keer de opbrengst naar de Hersenstichting.

Dit keer wil de inwoonster van Hei- en Boeicop iets terugdoen voor Villa Pardoes. Het idee om een wandeltocht te organiseren op de langste dag was snel geboren. Marianne: "Hoe leuk is het om tijdens de zonsondergang te wandelen."

Er kan vrijdag tijdens de midzomeravondwandeling gekozen worden uit 5, 10 en 15 kilometer. Er zal worden gewandeld in de buurt van Lexmond. De start (en finish) is bij Huis Het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg 6 te Lexmond. Deelnemers aan de 15 kilometer kunnen inschrijven en vertrekken tussen 20:00 en 20:30 uur, deelnemers aan de 10 kilometer tussen 20:30 en 21:00 uur en deelnemers aan de 5 kilometer tussen 21:00 en 21:30 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro, waarvan tenminste 2,50 euro naar het goede doel gaat.

Iedere deelnemer ontvangt hiervoor een gratis consumptie en een gratis lot voor de verloting. De hoofdprijs bestaat uit 2 toegangskaarten voor de Efteling. Er is ook een mogelijkheid om extra loten te kopen voor 1 euro per stuk. Onderweg krijgen de deelnemers ook nog een versnapering. De tocht van 5 kilometer is ook toegankelijk voor rolstoelers, wandelwagens en scootmobiels.