Eurogroep nieuwe hoofdsponsor vv De Alblas

OUD-ALBLAS/BLESKENSGRAAF • Voetbalvereniging De Alblas heeft zaterdag 15 juni Eurogroep gepresenteerd als haar nieuwe hoofdsponsor.

Eurogroep is een snelgroeiend hightechbedrijf uit Bleskensgraaf. Het bedrijf ontwikkeld en produceert hoogwaardige apparatuur voor de logistieke, solar en agro-industrie. Alle apparatuur wordt geproduceerd in een schone hightech omgeving in Bleskensgraaf en wereldwijd verkocht. Eurogroep heeft recent haar nieuwbouwplannen onthuld voor het nieuwe hoofdkantoor in Bleskensgraaf. Bij het bedrijf werken al veel mensen uit de regio en voor diverse vacatures worden nog mensen gezocht. Het sponsorschap is voor Eurogroep dan ook een uitgelezen kans om haar vacatures onder de aandacht te brengen in de regio en bij de jongeren in het bijzonder. Voor meer informatie: www.eurogroep.com.

Op de foto v.l.n.r. Simon den Hartigh (Eigenaar Eurogroep), Jan Bakker (CEO Eurogroep), Cees Kortleve namens VV De Alblas. Daarachter staan Stefan Bakker en Natanja De Haan, spelers bij VV De Alblas.