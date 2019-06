Fien & Teun op bezoek bij Miek-Kado

GIESSENBURG • In de week van zaterdag 22 tot en met zaterdag 29 juni organiseert Miek-Kado Boek-Kadoshop de Fien &Teun Feestweek.

Kinderen kunnen in deze week samen met de Imker en Fien en Teun een stukje van de natuur ontdekken. Fien en Teun van themapark Avonturenboerderij Molenwaard zijn voor vele kinderen een begrip geworden.

Woensdag 26 juni is het hoogtepunt van de feestweek. 's Morgens komen kinderen van verschillende peuterpeelzalen en scholen luisteren naar het verhaal van de bijzonder bijtjes, verteld door Mieke van den Boomgaard, eigenaresse van Miek-Kado, en de Imker, Derk-Jan Zuur. 's Middags komen Fien & Teun op bezoek in de winkel en kunnen alle belangstellenden hen van 15.00 uur tot 15.30 uur ontmoeten.

Bij Miek-Kado Boek-Kadoshop in Giessenburg kan men terecht voor de leukste Fien & Teun artikelen. En in deze feestweek ontvangt men, bij aankoop van een Fien en Teun product, gratis het tweede toegangskaartje van themapark Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers.

Miek-Kado is te vinden aan de Dorpsstraat 76 in Giessenburg.