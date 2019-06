Cheque van 5000 euro voor project Gerrit

HOORNAAR • Tijdens de Streekparade in Hoornaar ontvingen Kees Commijs en Desiree Aantjes van Den Hâneker uit handen van Arna van Werd en Tilly Tukker van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden een cheque ter waarde van 5000 euro voor het project Gerrit.

"Met het digitaal platform Gerrit kunnen wij ons motto 'Samen sterk voor de streek' de gewenste inhoud gaan geven", aldus Kees Commijs - voorzitter Den Hâneker.

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de bezoeker veel te bieden. Het aanbod is echter erg versnipperd en voor de bezoeker lastig te vinden. Bovendien ontbreekt de samenhang, waardoor het voor de bezoeker lastig is om een dag- of meerdaags bezoek samen te stellen. Hierdoor benut de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het potentieel voor recreatie en toerisme in het gebied onvoldoende.

Anno 2019 oriënteert het grootste deel van de bezoekers zich online op hun bestemming, boekt het merendeel van de bezoekers via internet en zijn de sociale media niet meer weg te denken als marketing tool. Op het gebied van digitale vindbaarheid is voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nog veel te winnen.

"Trots zijn we dat we deze aanvraag konden steunen, een initiatief die écht een impuls kan geven aan het toerisme in dit schitterende gebied, door het letterlijk met elkaar te verbinden op één platform", zegt Saskia Kamp van de Commissie Coöperatiefonds van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden.