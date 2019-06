Noorderhuis in Noordeloos opent 22 juni met een show

NOORDELOOS • Multifunctioneel centrum het Noorderhuis in Noordeloos opent op zaterdag 22 juni officieel haar deuren.

Dat gebeurt met een middag- en een avondprogramma. Van 14:00 tot 17:00 uur is iedereen welkom om het 'Noorderhuis in actie' te bekijken en te beleven. Tijdens dit open huis zijn de schoolklassen en de kinderopvang open, de fanfare en de slagwerkgroep repeteren, de EHBO oefent, er wordt gebadmintond, gelinedanced en gegymd. Iedereen kan op deze manier kennismaken met het mooie Noorderhuis en meemaken wat er zoal te doen is.

Zaterdagavond om 19:30 uur barst DNDD los: De Noorderhuis Draait Door show. Het geheel zal veel weg hebben van het populaire 'De Wereld Draait Door'. In De Noorderhuis Draait Door show komt iedereen aan bod. Een spannend en gevarieerd verhaal, waarin (hoe kan het ook anders in het knikkerdorp) knikkers een belangrijke rol spelen. De organisatoren willen en kunnen er nog niet te veel over zeggen. Eén tipje van de sluier is de vraag om het de kinderen van Noordeloos gaat lukken om het Noorderhuis te redden.

De officiële opening wordt verricht door de Molenlandse wethouder Lizanne Lanser. Iedereen is van harte welkom.