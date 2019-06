Prijzen niet opgehaald na verloting NK jeugdwielrennen

AMEIDE • Tijdens het NK Jeugdwielrennen 15 juni in Ameide is er op de wielermarkt een verloting gehouden voor Stichting Spieren voor Spieren. Een aantal prijzen waren na afloop om 20.00 uur niet opgehaald in de stand van Spieren voor Spieren.

Het gaat om: Oranje 360, 21, 639, 449, 307, 31, 583, 361, 593, 837, 731, 555, 274, 3, 763, 845, 366. Geel: 310, 565, 290, 541, 235, 644, 246, 306, 309, 562, 680, 602, 226, 544, 234. Wit: 330, 403, 298, 335, 309, 334, 364, 333. Groen: 250, 220, 159, 163, 162, 225, 203, 160, 253, 197, 202, 259, 269, 219, 139, 172, 243, 268, 280, 223, 194, 168, 236, 267, 161.

Wie de prijzen niet heeft opgehaald en ziet dat hij/zij prijs heeft, kan contact opnemen met Ine van der Laar via 06-19472143 of ine@vanderlaar.com om af te stemmen hoe de prijs bij de winnaar komt. Dit kan tot uiterlijk 25 juni 2019. Niet opgehaalde prijzen worden dan overgedragen aan Stichting Spieren voor Spieren, zodat ze ook bij een volgend evenement voor dit goede doel gebruikt kunnen worden.