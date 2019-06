Jonge Dani Verrips uit Leerbroek schittert naast musicalsterren

LEERBROEK • De twaalfjarige Dani Verrips uit Leerbroek staat vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni samen met professionele en bekende sterren Jannemien Cnossen, Hymke de Vries en Daan van Rijssel in de spotlights tijdens de musical 'Stella in de sterren' in de Stadsschouwburg van Utrecht.

Ze mag de rol van het ensemble spelen; het ensemble bestaat uit vier rollen. "Een grote verantwoordelijkheid", vindt Dani zelf ook. "Dat maakt het tegelijkertijd zo fantastisch leuk!"

Leerlingen van alle (40) vestigingen van de Telekids Musicalschool en RTL Talent Academy staan elk jaar tijdens de grote zomervoorstellingen naast professionele musicalsterren op het podium van prominente theaterzalen. Alle leerlingen beleven zo samen hoe het is om in een grote musicalproductie te staan.

Goede sfeer

De jonge Dani zit nu drie jaar in de TopClub in Den Bosch. Dat ze het ensemble, een van de hoofdrollen in de musical 'Stella in de sterren' speelt, brengt wel extra veel repetitiedagen met zich mee, want leerlingen die hoofdrollen vertolken in de grote eindvoorstellingen repeteren extra vaak voor de uitvoering. Geen probleem voor Dani. "Ik vind het heel leuk om tijdens de repetitiedagen met zijn allen te repeteren. Ik leer heel veel van de anderen. Ik heb het altijd erg gezellig tijdens de lessen. In de lessen hangt een hele goede sfeer."

De landelijke TopClubs zijn er voor talentvolle en ambitieuze leerlingen, die samen wekelijks zang- dans- en toneellessen volgen. Aan het eind van het seizoen doen ze auditie voor een hoofdrol in de eindvoorstelling. Ook om toegelaten te worden tot de TopClub moest Dani auditie doen. Dat ging gelukkig van een leien dakje en nu kijkt ze enorm uit naar haar optreden in die eindvoorstelling. "Ik heb heel veel zin in de eindvoorstelling. Ik kan niet wachten om op het grote podium te staan schitteren en mijn familie te laten zien waar ik zo lang aan gewerkt heb."

Elke week

Kinderen en jongeren krijgen bij de Telekids Musicalschool en de RTL Talent Academy elke week les in zingen, dansen en acteren, in hun eigen leeftijdscategorie. De tweede helft van het schooljaar werken zij toe naar de grote zomervoorstelling. In september kunnen kinderen van 4 tot en met 18 jaar starten met lessen in de basisgroepen. Daarnaast zijn er het jaar door diverse auditiedagen om te kunnen instromen in een Topclub. De volgende auditiedag is 31 augustus in Amersfoort. Meer informatie op www.telekidsmusicalschool.nl.

'Stella in de sterren'

'Stella in de sterren' gaat over een meisje dat zich alleen voelt, omdat ze zich anders dan anderen voelt. De musical met leerlingen van de musicalschool, violiste, zangeres en stemactrice Jannemien Cnossen, actrice, stemactrice en regisseuse Hymke de Vries en Daan van Rijssel, bekend van onder meer André het Astronautje en tv-series als B.A.B.S, Flikken Maastricht en Gooische Vrouwen is te zien in Stadsschouwburg Utrecht.