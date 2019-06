VIJFHEERENLANDEN • Verschillende teams hebben dit weekend meegedaan aan de Sportmarathon Vijfheerenlanden. De opbrengst is voor het goede doel.

De start was vrijdagavond in Vianen. Daarna gingen de deelnemers naar Leerdam voor een waterpolowedstrijd, naar Hei-en Boeicop voor een potje voetbal en bowlen en klaverjassen in Leerdam.

De nacht werd besteed aan fitnessmix en crossfit in Leerdam.

Zaterdag volgde nog hardlopen en touwtrekken op de Middelwaard, schaken, sjoelen en darten in De Linde in Meerkerk, volleyballen in Helsdingen, tennissen bij TCL Leerdam en badmintonnen bij Laco.

Het laatste onderdeel was de stormbaan op het Dr. Reilinghplein.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel maakte zaterdag foto's bij het ontbijt bij recreatieplas Middelwaard in Vianen, van het fietsen en het hardlopen.

Ook nam hij een kijkje bij de stormbaan op het Reilinghplein in Leerdam en was hij bij de prijsuitreiking.

Vrijdag maakte hij ook al een reportage: https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/algemeen/204161/sportievelingen-24-uur-in-actie-voor-sportmarathon-vijfheerenlanden-foto-r