VIJFHEERENLANDEN • Verschillende teams doen dit weekend mee aan de Sportmarathon Vijfheerenlanden. De opbrengst is voor het goede doel.

De start was vrijdagavond in Vianen. Daarna gingen de deelnemers naar Leerdam voor een waterpolowedstrijd, naar Hei-en Boeicop voor een potje voetbal en bowlen en klaverjassen in Leerdam.

De nacht werd besteed aan fitnessmix en crossfit in Leerdam.

Zaterdag gaan de activiteiten nog door tot 18:00 uur.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel maakte vrijdagavond foto's bij het waterpolo, voetbal, bowlen, klaverjassen en de sportquiz.