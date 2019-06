Goed bezochte bandjesavond tijdens feestweek in Giessenburg

GIESSENBURG • Dansen en feesten op de muziek van de Giessenburgse bands Chicken Rock Disease, Streetedge en The Flying Underpants; dat stond donderdag in de feesttent in Giessenburg op de agenda.

Op de activiteit van de feestweek, georganiseerd door de plaatselijke oranjevereniging, kwamen veel inwoners af. Zij luisteren naar en/of dansten op covers van onder meer De Dijk en Rage Against The Machine.