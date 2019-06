Raad VHL eist positieve exploitatie dorpshuis De Schakel

LEERBROEK • De raad van Vijfheerenlanden heeft zoals verwacht ingestemd met een fors krediet van 3,5 miljoen euro voor vernieuwing van het dorpshuis (annex gymzaal) in Leerbroek. Gelijktijdig zal de Hersteld Hervormde gemeente een kerkelijk gebouw realiseren.

Niemand is echt gelukkig met de enorme overschrijding van zo'n 1,75 miljoen euro ten opzichte van het oorspronkelijke budget, maar alternatieven zijn eigenlijk niet haalbaar of wenselijk. De gezamenlijke coalitiepartijen kwamen donderdag met een amendement waarin de stichting Dorpshuis De Schakel verplicht wordt om een eventueel exploitatie-overschot ten goede moet komen aan het dorpshuis en niet ingezet mag worden voor andere doeleinden. Ook komt de stichting in de toekomst niet meer in aanmerking voor een exploitatiesubsidie. Om de vijf jaar wordt de exploitatie samen met de stichting geëvalueerd en als de exploitatie niet positief is geweest, zal de erfpacht-overeenkomst worden beëindigd.

Het dorpshuis wordt nu wel heel erg bevoordeeld. Immers: het dorp krijgt een dorpshuis 'om niet' (gratis), door de duurzame ingrepen wordt het gebouw straks een 'nul-op-de-meter'-gebouw en bovendien vangt de stichting straks ook nog inkomsten voor verhuur van de gymzaal.

Het college vindt dat de dorpsgemeenschap niet mag lijden onder te laag ingeschatte kosten door de voormalige gemeente Zederik. De gemeente moet een betrouwbare partner zijn.

Later meer....