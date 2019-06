23 kandidaten voor vacature burgemeester Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Op de burgemeestersvacature in de gemeente Vijfheerenlanden hebben 23 kandidaten gereageerd.

Onder de sollicitanten bevinden zich twee vrouwen. Onder de sollicitanten bevinden zich zes kandidaten met ervaring in het burgemeesterschap en twaalf kandidaten met overige dagelijkse ervaring in het openbaar bestuur.

Het aantal sollicitanten naar politieke kleur: VVD (6), CDA (4), D66 (5), SP (1), PvdA (2), ChristenUnie (2), 50PLUS (1). Twee kandidaten zijn geen lid van een politieke partij.

Selectie

De komende tijd spreekt de Commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Vijfheerenlanden. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Aanbeveling

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

De benoeming van de nieuwe burgemeester voor de gemeente Vijfheerenlanden kan naar verwachting in november plaatsvinden.