Drie ernstig zieke kinderen genieten van Avonturenboerderij

GROOT-AMMERS • Drie patiëntjes van de afdeling Intensive Care Kinderen uit het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hebben donderdag een super Wensdag op de avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers beleefd. Dit was mogelijk gemaakt door de Stichting Lach voor een Dag.

Deze drie jonge patiënten verblijven al meer dan een jaar in het Sophia Kinderziekenhuis. Zij konden donderdag met toestemming van de IC-arts van een prachtige dag genieten samen met hun familieleden.