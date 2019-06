Raad Vijfheerenlanden stemt in met verruimde zondagsopenstelling

VIJFHEERENLANDEN • In Leerdam, Lexmond, Vianen, Everdingen en Hagestein mogen de winkels vanaf 23 juni open op zondag van 12:00 tot 17:00 uur. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond besloten met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen.

Zoals verwacht stemden de fracties van SGP en Christen-Unie tegen.

De verruimde openstelling geldt eventueel ook voor toekomstige winkels in Oosterwijk, Zijderveld en Hoef en Haag. In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek mogen de winkels niet open op zondag. Dat er een verschil is tussen de acht kernen waar de winkels wel en de zes waar ze niet op zondag open mogen is een weerslag van de bewonersenquête die in maart in alle kernen van de nieuwe fusiegemeente werd gehouden. Bij de uiteindelijke vaststelling van de verordening is de mening van de meerderheid in elke kern gerespecteerd.

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen was er vooral vanuit Vianen en Leerdam een sterke lobby om de winkels op zondag open te stellen en om de ondernemers zelf te laten beslissen. Ook bij de verkiezingsdebatten was de zondagsopenstelling een belangrijk thema.

De huidige oplossing is een compromis en komt vooral uit de koker van het CDA.

Later meer....