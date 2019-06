'Badkuip' Kinderdijk volgelopen tijdens hoosbui

• Het water wordt de Lek in gespoten.

KINDERDIJK • De kern van het dorp Kinderdijk heeft woensdag 12 juni tijdens een hoosbui te kampen gehad met enorme wateroverlast.

Bij zeker vijf woningen kwam het water naar binnen en het veld van voetbalclub De Zwerver veranderde in een zwembad.

Er viel in luttele uren tijd ongeveer 45 millimeter regen, dat is driemaal zoveel als de automatische pomp van Waterschap Rivierenland aankan. Deze pomp gaat automatisch aan wanneer de waterstand in de sloten in het dorp stijgt. De brandweer werd ingeschakeld om kelders en kruipruimtes leeg te pompen.

"Het Waterschap is bekend met het probleem, maar treft geen goede maatregelen", is de mening van Martin Mons, inwoner van het dorp die zich verdiept heeft in de Kinderdijkse waterhuishouding.

Niet te voorkomen

Woordvoerder Freek Jochems van Waterschap Rivierenland is van mening dat overlast vanwege een hoosbui zoals die woensdag viel, niet te voorkomen is.

"We zitten middenin een klimaatverandering en moeten gaan wennen aan dergelijke hoosbuien", reageert hij. Volgens Jochems kunnen de gemeente en inwoners bijdragen aan een betere huishouding door harde bestrating te vervangen door groen.

De pomp heeft volgens het Waterschap voldoende capaciteit. "Die pompt 15 millimeter water per etmaal, dat is normaal gesproken genoeg voor een stevige bui. Nu regende het wel heel hard in Kinderdijk en bleef de bui hangen."

Badkuip

De kern van het dorp is ingebakerd tussen de Lekkade, de Veerdam en de Molenstraat en verandert bij hevige regenval in een soort badkuip zonder afvoer. Kinderdijk ligt zo ongeveer op het laagste plekje van de Alblasserwaard. Mede vanwege de vele bestrating in het dorp kan het water niet weg.

Inwoner Martin Mons erkent de badkuip-situatie in zijn dorp maar is van mening dat de oplossing van het Waterschap door middel van de automatische pomp niet goed werkt.

Laagste punt

"Die pomp staat nu nabij de Lekkade, op het hoogste punt in de badkuip. Eigenlijk zou de pomp op het laagste punt moeten staan, nabij de Veerdam."

De pomp ging op woensdag 12 juni tijdens de hoosbui om 10.00 uur automatisch aan vanwege het stijgende waterpeil. Dat had volgens Martin eerder gekund wanneer de sensor en de pomp aan de andere kant van het dorp hadden gestaan. Dat had de wateroverlast kunnen beperken.

