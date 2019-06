Da Drogisterij blijft behouden voor Ameide

AMEIDE • Een nieuwe locatie, maar met vertrouwde gezichten: met de verhuizing van de DA Drogisterij van Aly en Nico de Wit naar het winkelcentrum blijft deze winkel behouden voor Ameide. De nieuwe eigenaar wordt Arjan de Jong van de naastgelegen Coop supermarkt.

Ruim twintig jaar runnen Aly en Nico de Wit al een drogisterij in 'Termei'; eerst onder de vlag van Uw Eigen Drogist en sinds twee jaar als DA. Ze zijn respectievelijk 62 en 64, hebben geen opvolger, maar wilden als het even kon de deuren van hun winkel niet definitief sluiten. Het vrijkomen van de locatie van de bibliotheek in het winkelcentrum - de bieb verhuist naar de nieuwe Brede School - zorgde voor een opening.

Aly: "We hebben contact opgenomen met Arjan en hij was meteen enthousiast." Arjan vult haar aan: "Als ondernemers hadden we al gesproken over een andere invulling van de bibliotheek, maar we hadden niet op deze manier aan de drogisterij gedacht. Dit is de kans om deze winkel op het dorp te houden en die hebben we met beide handen aangegrepen."

Vertrouwde gezicht

De winkel komt naast de Coop en behoudt de eigen DA-uitstraling. Wel is Arjan de Jong de nieuwe eigenaar. "Je kunt het een bedrijfsovername noemen", knikt hij. "Het team van vaste medewerkers van de DA gaat mee en datzelfde geldt voor Aly. Daar zijn we heel blij mee. Zij is het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt, heeft veel kennis en ervaring en dat zorgt ervoor dat we een vliegende start kunnen maken."

Aly: "De planning is om in de loop van de tijd een opvolger in te werken, zodat die het op een gegeven moment van mij over kan nemen."

Heropening

Er zal nog wel het nodige water door de Lek vloeien voordat de officiële heropening van de DA Drogisterij in Ameide plaatsvindt. Allereerst moet de bibliotheek verhuizen naar de Brede School. Arjan: "We zijn er dus afhankelijk van wanneer deze klaar is. Daarna moeten we het pand uiteraard nog inrichten. Daarbij hanteren we dezelfde insteek als bij de supermarkt: werken onder de vlag van een landelijke keten, maar wel met een assortiment die past bij de streek en onze klanten. Ons streven is om in november de deuren te openen."

Voor Aly zal dat zeker een bijzonder moment zijn: "We hebben meer dan twintig jaar de drogisterij hier gehad en het had ons moeite gekost om er helemaal mee op te houden. Wij zijn heel blij dat de drogisterij nu toch behouden blijft voor Ameide."