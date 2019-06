Middelweg Nieuw-Lekkerland 'op slot': geen extra woningbouw

MOLENLANDEN • Er zullen geen nieuwe bouwlocaties worden ontwikkeld langs (het zuidelijke gedeelte van) de Middelweg in Nieuw-Lekkerland, heeft de gemeenteraad van Molenlanden dinsdagavond besloten.

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) brak nog een lans om dit tussen de Tiendweg en de Elzenweg wel toe te staan, maar zijn amendement kreeg geen enkele steun.

Het doorzicht moet in stand blijven en om die reden gaat de Middelweg qua bouwen 'op slot', volgt de raad het advies van het college. "Er zijn genoeg andere locaties in Nieuw-Lekkerland beschikbaar", vonden Herman van de Water (CDA) en Ruud den Haak (DoeMee!). En Bert Moret (VVD): "De doorzichten die er nog zijn, willen we handhaven."

Over bestaande tuinhuisjes, schuttingen, etc. zei wethouder Arco Bikker: "Wat er nu staat is bestemmingsplantechnisch toegestaan."