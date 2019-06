Team Noordeloos volbrengt missie Alpe d'HuZes: 100.000 euro

NOORDELOOS • Donderdag 6 juni nam team Noordeloos deel aan Alpe d'HuZes 2019 om zo geld in te zamelen voor verder onderzoek tegen kanker. In totaal beklommen de 18 sporters wandelend, hardlopend en fietsend liefst 63 keer de beroemde berg, ondersteund en aangemoedigd door een tiental meegereisde dorpsgenoten.

Met de hulp van velen werd via team Noordeloos het fantastische bedrag van 100.000 euro bij elkaar gebracht. In totaal leverde Alpe d'HuZes dit jaar bijna 12 miljoen euro voor kankeronderzoek via KWF op.