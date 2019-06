Informatiemarkt in Arkel over energiebesparing

• Zonnepanelen bij een eerdere duurzaamheidsactie in Hoornaar.

• Zonnepanelen bij een eerdere duurzaamheidsactie in Hoornaar.

ARKEL • De gemeente Molenlanden organiseert op maandag 24 juni in samenwerking met het Regionaal Energieloket een informatiebijeenkomst over energiebesparing en duurzame energie, speciaal voor de inwoners van Arkel.

Het Regionaal Energieloket zal dan de resultaten van de Energiescans presenteren die zijn uitgevoerd voor een verschillend aantal koopwoningen in Arkel en is er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken waar verschillende partijen met informatie en materialen aanwezig zijn en waar men terecht kan met vragen. Huurders zijn ook van harte welkom.

Op de informatiebijeenkomst worden bezoekers gericht geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om de woning in logische stappen te verduurzamen. Dit kan al met simpele middelen en tegen een beperkte investering. De adviesrapporten van de voorbeeldwoningen kan men na de informatiebijeenkomst gratis opvragen via het Regionaal Energieloket. Tijdens de bijeenkomst wordt er ook een aanbod gepresenteerd van kortingen op diverse duurzaamheidsmaatregelen.

De informatiebijeenkomst in De Lingehof begint om 19.00 uur met een inloop voor duurzame markt en presentatie Regionaal Energieloket. Om 19.30 uur wordt de bijeenkomst geopend door een wethouder en daarna is om 19.45 uur de presentatie van het Regionaal Energieloket en een toelichting daarop. Lokale bedrijven bieden hun diensten en producten aan met korting, waarna om 20.45 uur een borrel is en een vervolg van de informatiemarkt. De avond duurt tot 21.30 uur.

Voor meer informatie: www.dorpsraadarkel.nl/project/duurzaam-arkel. De leden van de Dorpsraad Arkel steunen het initiatief.