Paardenliefhebbers vieren vijftigste fokdag VWAV

ASPEREN/REGIO • Paardenfokkers uit de wijde regio komen op zaterdag 22 juni bij elkaar op het terrein van de Waddesteijnruiters in Asperen voor de vijftigste fokdag van de VWAV.

VWAV staat voor 'Vereniging tot bevordering van de Warmbloedpaardenfokkerij in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en de aangrenzende gebieden'. De verening telt al jaren een stabiel aantal leden van ongeveer 120 en is in 1946 opgericht. Eerst werd om de twee jaar een fokdag gehouden. Later werd dat, mede dankzij een groeiend aantal sponsors, een jaarlijkse bijeenkomst.

"Het zijn gezellige dagen waarop veel te zien en te beleven is", vertelt voorzitter Arie de Groot van de VWAV. Er zijn keuringen, met tussendoor een tuigpaardenconcours en wedstrijden. Arie: "De fokkerij en de sport lopen door elkaar heen, het is een gevarieerde dag."

De jaarlijkse fokdag wordt straks voor de derde keer gehouden bij de Waddesteijnruiters aan de Stardam 1 in Asperen. Voorheen vonden de fokdagen plaats in Gorinchem, Meerkerk en Dalem. Entree is gratis en er is catering. De dag duurt van 09.00 tot 16.30 uur.

Leren van elkaar

"De vereniging werd net na de oorlog opgericht, alles werd opgebouwd en de paardenfokkers wilden samenwerken om de rassen te verbeteren en te leren van elkaar", vertelt De Goot.

De term 'warmbloedpaarden' is overigens een begrip dat volgens Arie de Groot in de tijd gezien moet worden. "Net na de oorlog verplaatste de belangstelling bij paardenfokkers van de ouderwetse werkpaarden naar de luxere paarden. Die paarden worden warmbloedpaarden genoemd."

Wanneer er gesproken wordt over warmbloed heeft dat niets te maken met de regeling van de lichaamstemperatuur. Paarden zijn altijd endotherm, oftewel; warmbloedig. Het verwijst vooral naar het temperament van de rassen: warmbloedpaarden zijn over het algemeen gretiger en feller. Warmbloeden worden bijzonder veel toegepast in de dressuur- en springsport.

Rassen veredelen

"De leden van de VWAV doen hun best om de rassen te veredelen", legt Arie uit. "Door het op de juiste manier fokken, willen we gezonde en mooie dieren ontwikkelen. Vandaar dat we ook veulenkijkdagen organiseren en geregeld op excursie gaan, bijvoorbeeld naar hengstenhouders. Daar ontmoeten we elkaar en leren we van elkaar."

De fokdag op zaterdag 22 juni wordt gehouden in samenwerking met stamboekvereniging en andere organisaties die betrokken zijn bij warmbloedpaarden. "We hopen op veel publiek tijdens onze jubileum fokdag!", besluit voorzitter Arie de Groot van de VWAV.