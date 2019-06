Kok Jasper kookt voor 112 mensen én voor Kika

MEERKERK • Na een week vol regen, storm en bliksem, weggewaaide luifels en kapotte voortenten werd voor het zesde jaar op rij op de zaterdag voor Pinksteren weer gekookt voor Kika op SVR-Camping De Victorie in Meerkerk.

Ondanks dat er enkele kampeerders wegens het weer vroeger waren vertrokken schoven toch weer 112 kampeerders en omwonenden aan om zich te laten verrassen door een maaltijd die kok Jasper weer had bereid.

Zes jaar terug hebben Jasper van Mill, destijds dertien jaar en Martin Horstman, kampeerder op camping De Victorie en hobby-kok, het initiatief genomen om te gaan koken voor Kika. Diverse kampeerders zijn toen getrakteerd op pannenkoeken en de opbrengst is ook toen naar Kika gegaan. Een traditie werd geboren.

Zes jaar later is helaas Martin Horstman er niet meer bij, die, hoe ironisch, overleden is aan kanker, maar Jasper zet de traditie nog altijd voort. Jasper, (top)kok in opleiding (binnenkort heeft hij examen) en gepassioneerd voor dit mooie vak, heeft de aanwezigen, ondersteund door Marjan Horstman en vriend Peter een heerlijke maaltijd voorgezet.

Een geweldig aantal van 112 eters hebben genoten van een heerlijke Italiaanse maaltijd, pasta, salade aangevuld met stokbrood.

Ook dit jaar waren er een geweldig aantal sponsoren die voor de verloting allerlei zaken kosteloos en belangeloos ter beschikking hebben gesteld. Op deze manier wordt het Koken voor Kika een waar streekevenement, waar de hele streek aan bijdraagt.

De sponsoren uit Meerkerk zijn: Ambachtelijke Slagerij Meerkerk, Bakkerij 't Stoepje, Bakkerij Irene, Care & Beauty Michiel, Caravancentrum Meerkerk, Chinees Restaurant De Lange Muur, De Snelle Pieper, Dier & Tuin van Zandwijk, Eeterij 't Kleine Brughuis, Hubo, Modehuis Zwijnenburg, Restaria De Halte, Bloemisterij de Watermolen, Supermarkt De Plus en Camping de Victorie. Uit Ameide De Kadomolen, uit Hoornaar Supermarkt Coop en uit Vianen Restaurant Mamma Mia.

Dit jaar is er weer een geweldig bedrag van 1750 euro voor Kika ingezameld.

Volgend jaar, wederom op de zaterdag voor Pinksteren, zal wederom een kook-actie worden gepland voor Kika, waarbij Jasper, dan aan het werk als Souschef bij restaurant Mama Mia, zijn uiterste best zal doen om de aanwezigen weer wat lekkers voor te schotelen. Iedereen wordt hierbij alvast uitgenodigd!